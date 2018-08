Une illustratrice raconte son accouchement sans douleur grâce à la masturbation

publié le 18/05/2018 à 14:02

"Le clitoris oublié de l'accouchement", c'est le titre d'une suite d'illustrations publiées sur le compte Facebook de l’illustratrice Gayelle. Cette dernière raconte en plusieurs dessins à la manière d'une bande-dessinée "un sujet dont [elle] parle peu, non pas par honte, mais parce que ce n'est pas toujours bien connu et perçu", écrit-elle.



Ce sujet si tabou est la masturbation pendant un accouchement, dévoile Gayelle. "Cette méthode faciliterait le travail" et l'illustratrice confie qu'elle avait envie de l'essayer pendant son propre accouchement. "Je sentais que les contractions étaient plus faciles à supporter", se souvient celle qui a donné naissance à son enfant à domicile.

"La poussée fut un véritable plaisir, pas vraiment un orgasme, mais la sensation était pour le moins incroyable", affirme-t-elle.

Ne pas mélanger sexe et accouchement

En plus de partager son expérience, Gayelle raconte pourquoi l'accouchement dit orgasmique n'apparaît pas dans la littérature médicale, rappelle que notre héritage judéo-chrétien ordonne aux femmes qu'elles enfanteront "dans la douleur" et que, de toute manière, la société actuelle ne mélange pas le sexe et l'accouchement.



"Ce serait comme jouir sur la tête du bébé !", écrit l'illustratrice dans l'une de ses dessins au ton aussi humoristique que pédagogique.