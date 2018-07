publié le 26/04/2018 à 18:24

"Je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles" a déclaré, à l'occasion du Duo Day, Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et parmi ces handicaps invisibles, des maladies répandues et souvent sous-estimées. Ainsi, peut-être pourriez-vous obtenir le statut de travailleur handicapé. Tour d'horizon de trois maladies qui y donnent accès.





Les migraines toucheraient plus de dix millions de Français, faisant parfois vivre un enfer à ceux qui en souffrent. Selon la Fédération Française de Neurologie, "35 % des migraineux de la population générale ont une perte de productivité d’au moins 6 jours par trimestre et que pour 20 % des migraineux cette perte de productivité dépasse les 11 jours". Une maladie avec un fort impact social pour celui qui en souffre donc.

Outre le mal de tête, la migraine peut entraîner troubles de la visions, nausées, vomissements et peut durer plusieurs heures voire plusieurs jours. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe donc la migraine parmi les vingt maladies ayant le plus fort impact sociétal.

Comme les migraines, la dépression est une maladie largement répandue. En France, on estime que près d’une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie. Manque d'intérêt, troubles du sommeil, fatigue, troubles cognitifs... Autant de symptômes de la dépression qui peuvent avoir un impact direct sur le travail du malade.



Selon l'OMS, plus de 2% de la population française serait agoraphobe, c'est-à-dire aurait peur de ne pouvoir s'échapper d'un lieu ou d'une situation. L'agoraphobie ne se résume donc pas à la peur de la foule et certains agoraphobes peuvent ainsi souffrir de claustrophobie.

Des maladies qui peuvent donner le statut RQTH

Si ces maladies sont souvent sous-estimées, elles peuvent toutefois donner le statut de travailleur handicapé. Ce statut, aussi appelé reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), est en effet "reconnu à toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions : physique, sensorielle, mentale ou psychique". De fait, migraines, dépression ou agoraphobie peuvent entrer dans cette définition. Et obtenir ce statut peut permettre aux malades de bénéficier notamment d'aménagement des horaires et du poste de travail.



Toutefois, tout le monde ne peut obtenir ce statut. Pour cela, le patient doit remplir un formulaire auprès de sa maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le patient devra ensuite rencontrer le médecin de sa MDPH pour qu'il donne son avis. La qualité de travailleur handicapé sera alors reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Une procédure qui prend six mois en moyenne.