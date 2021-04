publié le 15/04/2021 à 14:06

Face aux lourdes conséquences de la crise sanitaire sur le comportement des enfants et adolescents, Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 14 avril, la mise en place d’un forfait de prise en charge de dix séances de psychologue prépayées, pour les 3-17 ans.

Une aide qui paraissait plus que nécessaire selon Pauline Chaste, cheffe du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker à Paris, qui explique qu'"on a vu arriver un nombre d'adolescents pour les tentatives de suicide plus élevé que de novembre à février". "Ce qui est très inhabituel, c'est l'ampleur que ça prend à cause d'une certaine usure et d'un manque de perspectives pour les adolescents", ajoute-t-elle.

"La situation reste très dense avec des situations préoccupantes", affirme la professionnelle de santé en précisant que "le mois de mars a été très critique". "On appréhende considérablement les mois de mai et juin", alerte Pauline Chaste, qui souligne également que "les relations avec les copains et le sport sont un manque considérable" pour les enfants et adolescents.