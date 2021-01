Coronavirus : "Les tentatives de suicides des enfants ont doublé", alarme une pédiatre

publié le 29/01/2021 à 13:40

Les conséquences de l'épidémie de coronavirus et des confinements successifs sont alarmantes chez les enfants et de nombreux pédiatres appellent à ce que les écoles restent ouvertes dans les prochaines semaines. C'est le cas de Pauline Chaste, cheffe du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker à Paris, qui livre un chiffre glaçant sur la situation : "on a observé un doublement des tentatives de suicides" chez les enfants de moins de 15 ans "depuis début novembre".

"C'est un constat que l'on a partagé avec d'autres collègues de pédopsychiatrie, notamment à la Pitié Salpêtrière et à l'hôpital Robert Debré" alarme Pauline Chaste. Elle explique que cette situation est inédite puisque "quand on compare aux autres années, en septembre-octobre, on était proche des années les plus hautes et depuis novembre, on est vraiment très au-dessus avec un doublement des tentatives de suicides".

"Cette vague ne ralentit pas" s'inquiète la pédiatre qui souligne qu'"on a pas d'autres explications que la succession des confinements et l'aspect anxiogène de la situation". Autre point d'alerte que souligne Pauline Chaste, "une des augmentations importantes est liée aux tentatives de suicides violentes comme les défénestrations par exemple". Elle ajoute être inquiète à court terme car "les hôpitaux sont saturés et on ne sait plus où hospitaliser les enfants".