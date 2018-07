Célébrez Pâques avec des cupcakes coco sans gluten et sans lactose

publié le 31/03/2018 à 10:50

Ces délicieux cupcakes sans gluten ni lactose sont aussi beaux pour un repas de famille que pour un brunch en ce week-end prolongé. Mais attention, il faut prendre de l'avance pour préparer la crème fouettée sans lactose car elle doit passer 24 heures au frigo.



La farine de noix de coco est le secret de cette recette de cupcakes tendres et moelleux. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines sans gluten confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. C’est elle qui apporte l'élasticité et permet de garder tendres les cupcakes plusieurs jours.

L’utilisation d’un mix pâtisserie sans gluten de qualité permet de préserver intacte la saveur et la belle couleur jaune pâle de la noix de coco. L’utilisation du lait de coco pour réaliser la crème fouettée en fait une recette à la fois sans gluten mais également sans lactose.

Les petits “Sour Beans“ utilisés dans cette recette pour la décoration sont légèrement acidulés, ce qui relève et équilibre la douceur de la crème fouetté au lait de coco.

Attention, il faut prendre de l'avance pour préparer la crème fouettée sans lactose car elle doit passer 24 heures au frigo Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour 12 cupcakes :



- 190 g de mix pâtisserie sans gluten*

- 45 g de farine de noix de coco

- 150 g de sucre de canne blond en poudre

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 225 ml de lait (ici lait d’amande)

- 40 g d’huile de coco fondue

- 2 œufs

- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

- 40 g de poudre de noix de coco (râpé fin)

- Des petits œufs “Sour Beans“ certifiés sans gluten pour décorer

- 1 boîte de conserve de lait de coco (400 ml)

- 30 g de sucre glace



*Ce mix pâtisserie peut se substituer par 95 g de farine de riz + 95 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + ½ cuillère à café de gomme (xanthane ou guar).



Note : la crème fouettée sans lactose est plus délicate et fragile que la crème au beurre. Il faut donc la conserver au frigo jusqu’au moment de servir, ou conserver les cupcakes décorés au frigo.

Les ingrédients pour ces cupcakes coco sans gluten et sans lactose Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation (environ 40 minutes) :

- Préchauffer le four à 175°C.



- Déposer des petits moules en papier dans les cavités d'un moule à muffins.



- Verser dans le bol du mixeur le mix pâtisserie, la farine de coco, le bicarbonate, la poudre à lever et le sel. À vitesse lente, ajouter le sucre en poudre.



- Puis verser dans cet ordre : le lait et les œufs préalablement battue ensemble à la fourchette, l’huile de coco fondue, l’extrait de vanille.



- Battre jusqu’à obtenir une texture crémeuse, mais attention à ne pas trop battre sinon les cupcakes ne “lèveront“ pas.



- Déposer la pâte dans les petits moules en papier (remplir au ¾).



- Cuire environ 20 à 25 minutes selon votre four. Un petit pic en bois doit pouvoir être inséré au centre d’un cupcake et ressortir sec.



- Laisser refroidir 10 minutes dans le moule puis sortir les gâteaux pour qu’ils refroidissent sur une grille.



Pendant que les cupcakes refroidissent, préparer la crème fouettée sans lactose au lait de coco :



- Mettre 24 heures à l’avance la boîte de lait de coco au frigo. Par l’effet du froid, le lait va se séparer en deux parties : la crème va remonter vers le haut et l’eau de coco va rester au fond.



- Après 24 heures, ouvrir délicatement la boîte et retirer la crème de coco qui s’est figée. Garder l’eau de coco pour un autre usage comme pour un smoothie.



- Battre au fouet électrique cette crème de coco pour l’aérer comme une crème fouettée normale et ajouter le sucre glace selon son goût. Attention à ne pas trop sucrer car la crème de coco possède déjà naturellement une saveur très douce.



- Verser cette crème dans une poche à pâtisserie et la remettre au frigo 15 minutes.



- Décorer le dessus de chaque cupcake avec la crème fouettée sans lactose.



- Saupoudrer le tout de coco râpée et décorer avec les petits œufs “beans“.

Un petit pic en bois doit pouvoir être inséré au centre d'un cupcake et ressortir sec Crédit : Clem Sans Gluten pour RTL.fr

