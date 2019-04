publié le 16/04/2019 à 11:35

La mémoire et notamment la restituions des souvenirs de la petite enfance est un sujet passionnant que la recherche n'a pas fini d'explorer. D'ailleurs, elle donne lieu à des expériences qui nous en apprennent régulièrement un peu plus sur les capacités du cerveau.



Les souvenirs les plus anciens ne remontent pas avant l'âge de 6 ans maximum. En ce qui concerne la période des premiers pas, des premiers mots, c'est le trou noir. On appelle ça l'amnésie infantile. Mais ces souvenirs ne sont pas définitivement perdus. Ce n'est pas parce qu'ils ne remontent pas à la surface qu'ils ont disparu.

C'est ce qu'a récemment démontré un chercheur New-Yorkais avec une expérience assez parlante. Il a pris des rats adultes et jeunes et les a tous placés dans une cage où il y avait une zone particulière. Quand un rat s'aventurait dans cette zone, il recevait une décharge électrique. Il a constaté que les rats intégraient rapidement les choses : ils savaient où se situait le danger après une ou deux décharges.

Que se passait-il une fois qu'ils devenaient adultes ?

Une fois qu'ils devenaient adultes, les plus jeunes rats donnaient l'impression d'avoir oublié la leçon. Quand on les mettait dans la cage, ils ne se souvenaient pas qu'il y avait un danger et se prenaient des décharges. Néanmoins, si avant de mettre le jeune rat devenu adulte dans la cage, on provoque une petite décharge électrique, il va alors éviter la zone dangereuse. C'est la preuve que les souvenirs d'enfance sont présents mais qu'on ne sait pas forcément comment aller les chercher.



Le rat est un mammifère, la structure de son cerveau ressemble beaucoup à celui des humains. C'est pour cette raison qu'il est impliqué avec succès dans de nombreuses expériences scientifiques.

En quoi cette expérience peut-elle être utile à l'homme ?

Tout d'abord, les souvenirs de la petite enfance ne sont jamais perdus, ils sont juste triés, stockés quelque part dans notre cerveau. La question est de connaître le bon stimulus qui pourra les réactiver. Aussi, rien de ce qu'il se passe dans la petite enfance n'est anodin. Ce vécu-là peut déterminer des comportements particuliers lorsqu'on devient adultes.



Les futurs parents ne doivent pas perdre de vue que l'enfant qu'ils élèveront est potentiellement capable de tout se rappeler un jour.