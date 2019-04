Toilette intime : les conseils de Michel Cymes

publié le 11/04/2019 à 09:28

On ne plaisante pas avec la zone génitale. Elle est fragile, elle doit faire l'objet d'une attention particulière et malheureusement, bien des femmes s'y prennent mal, au risque d'être irritées ou de déstabiliser leur flore vaginale.



On ne va pas se mentir, ce n'est pas dans toutes les familles que la mère et la fille peuvent parler de ces choses-là de manière décomplexée, ce qui fait que souvent, les jeunes femmes n'ont d'autre source d'information que les copines. D'où quelques erreurs parfois.

Pour la toilette quotidienne, beaucoup de femmes utilisent du savon ou des gels douche classiques. C'est une erreur. Ces produits sont beaucoup trop agressifs, y compris le fameux savon de Marseille qui a bonne réputation. Un autre produit rallie pas mal de suffrages : l'antiseptique moussant. Là encore, c'est une erreur, à force de l'utiliser, les femmes menacent leur écosystème et s'exposent à des infections…

Quel produit faut-il utiliser ?

Il faut utiliser des gels lavants doux. Ces gels sont les seuls à même de préserver durablement la flore. Sans citer de marque, c'est en vente libre, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. A minima, soyez attentives à une chose : il faut que sur l'étiquette soient inscrites les mentions "sans savon" et "sans conservateur".

Faut-il utiliser un gant de toilette ?

Surtout pas. Une toilette intime se fait à la main. Les gants ou les éponges sont des nids à microbes. Avec ces accessoires, vous croyez vous laver, vous vous infectez. Donc la toilette se fait à la main, mais vous devez vous laver les mains avant de la faire.



Après, il faut aller dans le bon sens. Et le bon sens, c'est de l'avant vers l'arrière.

Une fois tout ça terminé, on utilise une serviette personnelle et on évite de frotter avec trop d'ardeur. Il suffit de tamponner pour sécher. J'ajoute que si vous pratiquez la douche vaginale, c'est une habitude dont il vaudrait mieux se défaire. Cette forme de toilette invasive détruit la flore vaginale.



La nature n'est pas trop mal faite. Elle a prévu que le vagin sécrète tout ce qu'il faut pour s'auto-nettoyer. Donc laissons-le faire.

Porter des sous-vêtements en coton

D'autres conseils pêle-mêle pour préserver l'équilibre intime : utiliser des sous-vêtements en coton, limiter le port de protèges slips, ne pas porter de vêtements trop serrés, ils sont source de frottements donc d'irritation, ne pas porter de sous-vêtements la nuit, oublier les parfums ou déodorants (certains l'on rêvé et d'autres l'ont fait) et surtout, se dire que le mieux est l'ennemi du bien.

L'excès d'hygiène est néfaste

Le manque d'hygiène est évidemment néfaste. Mais il faut savoir que l'excès d'hygiène l'est tout autant et, à force, affaiblit l'organisme et favorise les infections. Donc, la toilette intime (sauf en période de règles), c'est une fois par jour. Avec, c'est vrai, il peut y avoir des dérogations certains soirs de fête, mais ça, ça ne nous regarde pas.