publié le 26/05/2021 à 08:41

Après plusieurs années de baisse, le nombre de fumeurs se stabilise en France. Il augmente même chez les plus modestes, d'après les chiffres publiés ce mercredi 26 mai par Santé Publique France. Une hausse de 3 points par rapport à 2019. Le stress lié au confinement pourrait expliquer en partie ce phénomène.

Et à 5 jours de la Journée mondiale sans tabac, la Ligue contre le cancer lance un cri d'alarme : il y aurait trop de fumeurs et de fumée sur nos écrans. Gros plan sur un personnage en train de s'en griller une, dialogue autour du tabac, zoom avant, arrière sur des cendriers, ou des paquets de cigarettes... Sur 150 films visionnés depuis 2015, plus de 90% présentent au moins une de ces séquences. A l'écran, cela représente 2mn06, en moyenne, par film, ce qui équivaut à six spots publicitaires.

La Ligue dénonce également des scénarios qui enfreignent la loi : présence de plus en plus importante de fumeurs dans des bureaux, cafés, restaurants, pratique illégale dans la vie réelle. Une omniprésence du tabac que 58% des jeunes considèrent comme une incitation à fumer. Un phénomène d'autant plus préoccupant, selon la Ligue, que depuis le 1er confinement, on sait que les 3/4 des 18-24 ans passent plus de temps devant des films ou des séries.

