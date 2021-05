publié le 26/05/2021 à 07:17

Les rumeurs vont bon train sur le front de la guerre des géants du contenu media : Amazon s’apprêterait à racheter le groupe MGM. Les fameux studios Metro Goldwyn Mayer - tout le monde les connaît - forcément : leur logo, c’est le lion qui rugit, celui avant le début d’un film.

Le catalogue MGM est mythique : il comprend les grosses productions qu’on adore. James Bond, c’est eux, Robocop, Rocky, mais aussi Chantons sous la Pluie, puis des séries récentes, comme La Servante écarlate par exemple.

En tous, ce sont 4.000 films et 17.000 épisodes de séries - un véritable trésor de guerre pour qui lui mettra la main dessus. Et il se dit qu’Amazon aimerait étoffer de façon considérable sa plateforme Prime vidéo, pour rester au top du classement des services de streaming, auprès de Netflix et de Hulu.

Une opération à 9 milliards de dollars ?

Et si la vente se concrétise, c’est un beau coup pour Amazon : ce serait sa deuxième plus grosse acquisition, après une chaîne de supermarchés. En France, Amazon, c’est surtout la plateforme d’e-commerce, mais aux Etats-Unis, le petit sourire jaune s’installe partout.

Il y a 4 ans, le géant avait racheté la chaîne Wholefoods, où vous pouvez payer avec votre compte Amazon à la caisse. Alors il n’y avait pas été de main morte, en mettant sur la table 13,7 milliards de dollars. Là, Jeff Bezos serait prêt à payer 9 milliards de dollars pour ce trésor de guerre que représenterait la MGM - mais il faut dire qu’il a besoin de plus de contenus.

Nous autres, téléspectateurs et consommateurs, nous en voulons toujours plus - et surtout en période de confinement. Rien qu’en 2020, Amazon a déboursé 11 milliards de dollars pour alimenter son service de streaming Prime video. Films ou séries, tout cela coûte cher à produire, mais surtout prend du temps ! Ce que n’ont pas toujours les géants qui veulent se placer en tête du marché du streaming.

Si Hulu ou Netflix ont choisi de multiplier leurs productions, Jeff Bezos, lui, y va aussi par acquisition de gros catalogues - ou partenariats. Il s’est même offert certains droits de diffusion de la ligue professionnelle de foot américain. Pour autant, rien n’est fait ! La revente des studios MGM a souvent été annoncée, mais jamais réalisée.

Le dernier rachat d'une longue série

Pour l’instant, Amazon a refusé de faire tout commentaire - l’info a fuité dans la presse américaine. On savait depuis décembre dernier que MGM cherchait un repreneur… les noms de Netflix et Apple ont été chuchotés auparavant et n’ont abouti sur rien, alors restons prudents.



En tous cas ce qui est sûr, c’est qu’on est en pleine guerre des titans. Des rachats en cascade des studios ou maisons de production par les géants de la télécommunication - qui donnent un peu le tournis. C’est une nouvelle phase de consolidation dans le secteur du divertissement.



L’absorption de MGM par Amazon serait la dernière d’une longue série, après celle de Warner Bros par AT&T, d’Universal par Comcast, et de Paramount par ViacomCBS. Et pas plus tard que lundi, le groupe de télécommunications AT&T avait annoncé la fusion de sa filiale WarnerMedia avec Discovery pour mieux tenir tête à Netflix et aux autres géants du streaming.