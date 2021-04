publié le 03/04/2021 à 08:33

Concilier télétravail et garde d'enfants : une problématique qui se renouvelle pour les parents, alors que de nouvelles consignes sanitaires ont été dévoilées lors de l'allocution du président Emmanuel Macron, avec notamment, la fermeture des écoles. De quoi perturber la vie de nombreuses familles. Même si c'est au dernier moment, les parents se tournent massivement vers les baby-sitters. Résultat : les plateformes de services dédiés enregistrent des records de fréquentation.

Cassandre, mère de famille, vient de trouver une baby-sitter pour jeudi et vendredi après avoir enchaîné les appels pendant deux jours. "J'ai dû faire une quinzaine de coups de fil", explique-t-elle. Tout organiser en 48 heures, pas simple pour cette commerciale de 30 ans. "Je gère d'un côté les clients, de l'autre, les solutions de garde pour mon fils, pour les trois prochaines semaines à venir, puisque la crèche va fermer", explique-t-elle. "C'est stressant et ça commence à être long", déplore la jeune mère.

Enceinte de son deuxième enfant, Cassandre ne peut pas garder son fils de deux ans tout en télétravaillant : "Il a besoin d'être ultra-stimulé et de sortir : or, on habite dans un appartement à Paris, sans extérieur", raconte-t-elle. Cassandre devra encore chercher des baby-sitters disponibles car le casse-tête est loin d'être fini : en tout, il reste trois semaines à remplir.

