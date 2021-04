publié le 02/04/2021 à 15:38

Ce jeudi 1er avril, Matignon avait annoncé que les assistantes maternelles ne pourraient plus accueillir d'enfants pendant les trois prochaines semaines de restrictions sanitaires, mais finalement, des discussions ont encore lieu sur la question. Pour en parler, Véronique Delaitre, secrétaire nationale FO pour le secteur des emplois de la famille était l'invitée de RTL ce vendredi.

"Le cafouillage ne date pas d'aujourd'hui. Pour les assistantes maternelles, il date depuis plus d'un an. À un moment donné il va falloir prendre ses responsabilités", dit-elle. "Les assistantes maternelles n'ont pas l'obligation de porter le masque quand elles travaillent chez elles, elles ont l'obligation de le porter quand elles travaillent dans une maison d'assistante maternelle", a-t-elle rappelé.

Faut-il alors laisser travailler ces assistantes maternelles pendant les trois prochaines semaines de restrictions sanitaires ? "Doit-on les laisser prendre des risques ? C'est là aussi qu'est la question. De toute façon si elles ne travaillent pas, nous demandons qu'elles soient payées à 100%", ajoute Véronique Delaitre.