Les infos de 8h - Coronavirus : l'épidémie flambe en Polynésie française

À Tahiti, en Polynésie française, les décès liés au Covid-19 ont plus que doublé en une semaine. C'est le constat alarmant du centre hospitalier local. La semaine dernière il y a eu 41 décès et une centaine cette semaine. Dans le hall de l'hôpital, des dizaines de lits ont été installés. Du renfort arrive de métropole, sept infirmiers et trois médecins. Derrière ces chiffres il y a des tragédies.

Depuis deux semaines, le père Éric Thomas Macé passe son temps à accompagner les familles au cimetière, parfois cinq fois par jour. Selon lui, "les pompes funèbres sont complètement dépassés. On a l'impression qu'il y a une liste d'attente".

Face à ces tragédies, le déclic pour se faire vacciner n'a pas forcément lieu. Le prêtre explique que dans les familles, "il y a toujours quelqu'un pour dire 'de toute façon même s'il avait été vacciné il serait décédé'", avant d'ajouter que "dans la population il y a des gens qui ont face à ce vaccin une crainte qui est dangereuse".

Football : Le match PSG-Reims donnera son coup d'envoi à 20h45 ce dimanche 29 août au stade Auguste Delaune à Reims. Pour le premier match de Messi avec l'équipe parisienne, le stade affiche complet.

Manifestations anti-passe sanitaire : Près de 160.000 personnes ont manifesté samedi 28 août selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 222 cortèges ont défilé à travers toute la France.

Landes : Deux incendies ont déjà détruit 90 hectares de forêt de pins dans le département. À Seignosse, le feu n'est pas encore fixé mais la situation est favorable. Malgré un terrain compliqué d'accès, avec des marais, à Mimizan le feu est fixé depuis le samedi 28 août dans la soirée.