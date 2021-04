publié le 08/04/2021 à 14:47

Bruxelles a beau se montrer rassurante, la plupart des pays européens jouent toujours la carte de la prudence, voire de la défiance, face au vaccin d'AstraZeneca. Mercredi 7 avril, la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides les a pourtant appelé à se coordonner et à "parler d'une seule voix à travers l'UE afin de conforter la confiance du public dans la vaccination".

Le même jour, les "27" étaient réunis pour examiner les conclusions de l'Agence européenne des médicaments (EMA) confirmant le lien entre le sérum d'AstraZeneca et de rares cas de caillots sanguins. Le régulateur européen a cependant affirmé que les bénéfices du vaccin du laboratoire suédo-britannique l'emportent sur les risques, et qu'aucun facteur de risque spécifique, comme par exemple l'âge, n'avait été identifié.

Pour autant, plusieurs États européens ont déjà décidé de restreindre son utilisation selon des critères d'âge, variables d'un pays à l'autre.

Déconseillé aux plus jeunes

L'Allemagne a ainsi déconseillé l'usage du produit pour les plus jeunes, le réservant aux plus de 60 ans. De même que l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. En France, la Haute autorité de santé a recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus. Mercredi, après l'avis de l'EMA, la Belgique a également annoncé le réserver à cette catégorie d'âge.

De son côté, le gouvernement britannique s'est efforcé jeudi de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, après avoir annoncer que le sérum d'AstraZeneca contre le Covid-19 serait réservé aux plus de 30 ans par précaution dans le pays. Tous les vaccins utilisés au Royaume-Uni sont "sans danger pour tous les âges", mais en raison du risque "extrêmement rare" de souffrir de caillot sanguin, les moins de 30 ans se verront également offrir le vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech.



Les informations sur d'éventuels effets secondaires graves, même rarissimes, ont contribué à nourrir la défiance des publics sollicités pour la vaccination, dont une partie boudent les centres proposant les doses AstraZeneca ou se tournent vers d'autres vaccins disponibles.