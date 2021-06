publié le 09/06/2021 à 08:40

Dans le pays du vin, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) veut frapper au portefeuille pour limiter les achats d'alcool chez les plus jeunes. L'alcool serait responsable de 50.000 morts chaque année en France. L'idée serait donc d'imposer un prix minimum.

Un prix fixe par gramme d'alcool : peu importe le type de boisson. Cela permettrait un message plus clair et donc plus fort, selon Christian Ben Lakhdar, l'un des auteurs de ce rapport : "Si vous mettez un boost, une accélération sur les taxes concernant les whiskys, les gros buveurs vont se reporter vers plus de vin. Avec ce mécanisme fiscal, ce stratégique contournement existe moins, et même les dépendants diminuent leur consommation."

Frapper une nouvelle fois les consommateurs au porte-monnaie, ce n'est vraiment pas utile, estime, de son côté, Joël Forgeau, le président de l'association Vin et Societé : "Les vignerons sont comme les Français, ils n'aiment pas les taxes. Alors, respectons les seuils de consommation à moindre risque, établis par Santé publique France, à savoir deux verres par jour et pas tous les jours. Vous savez, l'image du Français qui lève le coude avec excès n'est plus vraie aujourd'hui".

Il n'empêche, les experts, eux, souhaitent la même politique que celle pour le tabac : augmenter pour dissuader.

Coronavirus - Le Comité éthique a fait part de sa réserve, concernant la vaccination des adolescents, qui s'ouvrira à partir de la semaine prochain. Le comité "regrette" une précipitation.

Météo - Le beau temps s'installe presque partout en France, les températures demeurent estivales, à l'exception de quelques nuages et d'un risque d'orage près des reliefs.

Déconfinement - Le pays entre dans sa deuxième phase du déconfinement, ce mercredi. Le couvre-feu passe à 23h et les bars rouvrent leurs portes aux clients, qui pourront également fréquenter de nouveau les salles de sport et manger à l'intérieur des restaurants.