Le tabou de l'alcoolisme chez les femmes

publié le 11/12/2020 à 01:40

Valérie a rencontré un homme avec lequel elle entretient une relation depuis 4 mois. Mais depuis le début il parle d'argent, de dettes et de problèmes financiers. Valérie se retrouve à devoir presque tout payer pour lui. Elle se demande si elle doit continuer cette relation.

Annie a décidé de quitter son mari fin octobre. Depuis elle n'a plus vu ses enfants, surtout sa fille de 13 ans qui vit encore avec son père. Récemment, l'école a téléphoné pour dire que la petite fait des crises d'angoisse et semble aller de moins en moins bien. Annie se demande comment reprendre sa place de maman.

Christiane a renoué contact il y a 10 ans avec un amour de jeunesse. Il est revenu la voir alors qu'il est toujours marié. Cela fait 7 ans que Christiane et cet homme se fréquentent. Elle a pensé qu'il allait quitter sa femme, mais ce n'est pas le cas.

Maëva a commencé à boire un verre de vin au diner. Au fil des années, le petit verre s'est transformé en plusieurs. Elle sent qu'elle ne contrôle plus son addiction. Elle a tenté de se faire aider mais Maëva se sent honteuse.

Marie s'est retrouvée dans cette situation plus jeune et souhaite dire à Maëva qu'il est possible de s'en sortir.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie : www.anpaa.asso.fr



- Alcooliques Anonymes :

www.alcooliques-anonymes.fr et au 09.69.39.40.20 (non surtaxé)



- "Un détour par l'enfer" d'Erwan Gramand (auto-édition)

- "Non ! J'ai arrêté" de Laurence Cottet chez InterEditions

