Coronavirus : peut-on boire de l’alcool après s'être fait vacciner ?

publié le 21/05/2021

Les personnes vaccinées vont devoir refréner leurs envies d'alcool, à l'heure où les terrasses des bars et restaurants ont rouvert. En effet, une forte consommation d'alcool pourrait altérer votre réponse immunitaire au vaccin anti-Covid. Le maître-mot semble donc être : modération.

Selon le New York Times, "il n'y a aucune preuve que boire un verre ou deux peut rendre l'un des vaccins anti-Covid actuels moins efficaces". Cependant, ça devient plus compliqué lorsque la consommation est plus importante, d'autant plus sur le long terme. En effet, il y a un risque d'affaiblir votre système immunitaire et donc d'interférer dans votre réponse au vaccin.

"Prendre une coupe de champagne ne va probablement pas inhiber une quelconque réponse immunitaire", explique au journal américain le docteur Angela Hewlett, infectiologue à l’université du Nebraska.

Deux verres par jour maximum

Vous pourrez donc fêter votre injection, mais en respectant une consommation modérée. Selon le site AlloDocteurs, la consommation maximale à ne pas dépasser pour éviter d'altérer la réponse immunitaire au vaccin est de "10 verres d'alcool standard par semaine, maximum, sans dépasser deux verres standard par jour".

De plus, le Dr Hewlett précise au New York Times qu'une consommation excessive d'alcool "peut potentiellement amplifier les effets secondaires que vous pourriez avoir" dus au vaccin (fièvre, malaise, courbatures...). De manière générale, une consommation quotidienne excessive d'alcool peut affaiblir le système immunitaire et rendre plus vulnérable aux infections bactériennes et virales.