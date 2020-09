publié le 11/09/2020 à 07:42

Les propos de Nicolas Sarkozy sur le plateau de Quotidien ont choqué les réseaux sociaux. Reçu jeudi 10 septembre, afin de faire la promotion de son dernier livre Le Temps des tempêtes, il a semblé, dans une démonstration sur l'importance des mots en politique, faire le lien entre "singes" et "nègres".

"Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent personne, je ne sais plus si on a le droit de dire singe. On dit quoi maintenant ? Les dix petits soldats ? Elle progresse la société. On a peut-être le droit de dire singes, sans insulter personne", a déclaré l'ancien président de la République en faisant allusion aux Dix petits Nègres d'Agatha Christie.

"Nicolas Sarkozy en plein naufrage raciste", s'est indigné Yannick Jadot sur Twitter. "Du pur et profond racisme décomplexé naturel", dit pour sa part l'adjointe à la mairie de Paris, Audrey Pulvar. On notera que la phrase en question n'a pas été relevée en plateau.