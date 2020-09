Haut-Rhin : après plus d'un an d'enquête, 14 "gilets jaunes" arrêtés

publié le 11/09/2020 à 07:24

Il aura fallu un an et demi d'enquête aux gendarmes du Haut-Rhin pour interpeller une équipe de 14 "gilets jaunes" dans le Grand-Est. Difficiles à soupçonner, ces 12 hommes et 2 femmes, n'avaient pour la plupart aucun antécédent judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir incendié 9 pylônes 4G dans le Haut-Rhin entre 2019 et 2020.

Pour ce faire et ne laisser aucune trace, ils étaient très organisés comme l'explique le colonel Alexandre Jeaunaux, de la gendarmerie du Haut-Rhin. "Certaines personnes étaient chargées de faire du repérage sur les lieux des antennes, sur les moyens d'accès. Certains étaient chargés de la logistique, fournir les pneus et le matériel nécessaire aux incendies. Ces personnes ont été particulièrement prudentes dans ce domaine", explique le représentant de la loi.

Les 14 personnes interpellées ont reconnu leur participation à ces expéditions incendiaires. Leur mobile reste assez flou, "ce sont des grosses sociétés, Free, Bouygues... Je pense que ça avait à voir avec ça", selon Edwige Roux-Morizot, procureur de Mulhouse.

"À aucun moment lors des auditions il n'y a eu de revendication politique. On était vraiment sur la destruction de biens qui leur semblait peut-être emblématiques", conclut-elle. Les 14 "gilets jaunes" risquent désormais 15 ans de prison et 150.000 euros d'amende.

