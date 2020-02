Coronavirus : plus de 1.000 morts, la Chine va très loin pour traquer les malades

publié le 11/02/2020 à 07:48

Le coronavirus a officiellement dépassé la barre des 1.000 morts en Chine. Une situation alarmante qui a poussé le président chinois Xi Jinping, à apparaître pour la première fois, depuis le début de l'épidémie, à la télévision ce lundi 10 février. Le visage recouvert d'un masque de protection, il a appelé à des mesures plus fortes pour traquer cette épidémie par tous les moyens possibles.

Après avoir confiné des millions de personnes, la Chine a décidé d'employer les grands moyens. Le pays va en effet très loin dans sa chasse aux habitants qui sont passés par Wuhan, foyer du coronavirus. Certaines villes vont jusqu'à utiliser la reconnaissance faciale et il faut savoir qu'en Chine, des centaines de millions de caméras sont installées dans les lieux publics.

D'autres vont encore plus loin et offrent une prime de 250 euros à ceux qui dénonceront un voyageur passé par Wuhan et qui ne se serait pas déclaré à la police. Dans toute la Chine, comme à Pékin, des postes de contrôle sont installés aux entrées des immeubles.

Pour y entrer, il faut déclarer tous ses lieux visités dans les dernières semaines en donnant son numéro de vol ou de train pris lors des congés du Nouvel an. Les autorités vont même jusqu'à se rendre chez les habitants pour vérifier qu'ils ne se sont pas déplacés sans prévenir.