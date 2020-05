NASA Live: Official Stream of NASA TV

publié le 27/05/2020 à 21:30

Un premier vol habité pour SpaceX et une nouvelle étape dans la conquête de l'espace pour l'Amérique. Devenue un acteur incontournable du secteur spatial américain en moins de deux décennies, l'entreprise du milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk devait envoyer pour la première fois ce mercredi 27 mai deux astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement a finalement dû être reporté à cause du mauvais temps.

Vers 22h32 (heure de Paris) ce soir, sous les yeux du président des Etats-Unis Donald Trump, deux vétérans des vols spatiaux, Doug Hurley (53 ans) et Robert Behnken (49 ans) devaient s'élancer du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une capsule Crew Dragon propulsée par les neufs moteurs de la fusée Falcon 9.

Mais ça n'a pas pu se faire car les conditions météo ne sont actuellement pas favorables. La prochaine fenêtre de lancement est prévue pour samedi 30 mai à 21h22 ou dimanche 31 mai à 21 heures. La capsule mettra normalement 19 heures pour rallier l'ISS à laquelle elle doit ensuite s'amarrer pour permettre aux deux astronautes de rejoindre les deux Russes et l'Américain qui occupent actuellement la Station.

Ce lancement est historique à plus d'un titre pour les Etats-Unis qui renouent pour l'occasion avec les vols habités sur leur sol, neuf ans après la fin de la navette américaine Atlantis. Depuis 2011, la Nasa est contrainte de réserver des sièges à bord des vaisseaux russes Soyouz pour envoyer des hommes dans l'espace.

Pour mettre fin à cette coûteuse dépendance et retrouver un accès autonome à l'ISS, la Nasa a signé sous Barack Obama un contrat de collaboration avec deux entreprises privées, SpaceX et Boeing, pour développer des capsules réutilisables plus abordables. La société d'Elon Musk est la première à se présenter sur le pas de tir pour un vol habité. La capsule CST-100 Starliner de Boegin devrait lui emboîter le pas l'an prochain.