Coronavirus : où en est-on de "l’aplatissement de la courbe" en France ?

publié le 27/05/2020 à 18:38

Le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter ce jeudi 28 mai le plan pour la phase 2 du déconfinement en France. "Aplatissement de la courbe", "pic de l'épidémie", "seconde vague"... Les équipes de Matignon ont sans nul doute regardé avec attention les indicateurs statistiques de l'évolution de l'épidémie. Et ces derniers jours, ils sont plutôt positifs.

Tout d'abord, la courbe du nombre de cas totaux de malades de la Covid-19 en France est très aplatie. Autrement dit, après une hausse régulière du nombre de nouveaux cas au début de l'épidémie, la diffusion de la maladie est très ralentie, comme on peut le voir sur le site Worldometers.info.

Il en est de même pour la courbe des décès des suites de la Covid-19, mais avec un peu de décalage. Ce mardi 26 mai, 83 morts du coronavirus ont été recensés selon la Direction générale de la Santé.

Pour ce qui en est du pic épidémique, il apparaît le 3 avril, avec plus de 17.000 nouveaux cas recensés par Worldometers. Depuis, le nombre de nouveaux cas a baissé de manière irrégulière. Pour ce qui est des décès, on observe plusieurs pics, dont deux dépassent les 1.400 décès les 7 et 15 avril.