et Agnès Bonfillon

publié le 13/08/2020 à 07:51

Depuis plusieurs jours, les autorités alertent sur une reprise progressive de l'épidémie. Ainsi, le port du masque en extérieur devient obligatoire dans de plus en plus de communes. Cette fois les stocks semblent suffisants, en revanche, la pénurie pourrait bien toucher les gants chirurgicaux. Les soignants libéraux ne cachent pas leur inquiétude.

Infirmiers, médecins, ils sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à s'approvisionner en gants, qu'ils soient en latex, en nitriles ou en vinyles. "Cela nous préoccupe parce qu'on ne peut pas faire de soins d'hygiène sans gants", déplore Antoinette Tranchida, présidente de l'organisation nationale des syndicats des infirmiers libéraux. "Je suis allée chez mon fournisseur, j'ai eu droit à cinq boîtes de nitriles pour un mois", s'inquiète-t-elle.

Le marché des gants n'est pas encore en pénurie, mais les prix grimpent en flèche du fait de l'explosion de la demande au niveau mondial. "Les acheteurs veulent absolument des gants donc ils montent les prix", explique Antoine Chonion, directeur de Robé Médical, un des principaux sites de vente en ligne de matériel médical auprès des professionnels.

Des prix 4 à 5 fois supérieurs au prix d'achat

"Sur le vinyle, on arrive à des prix qui sont 4 à 5 fois supérieurs au prix d'achat. Sur le nitrile, on est à deux fois et demi le prix", confie-t-il préoccupé. Des prix qui ne devraient baisser tout de suite. Cet importateur prévoit en effet un retour à la normale du marché des gants d'ici deux à trois mois.

