Coronavirus: 1.258 victimes en 24h aux États-Unis, un bilan en forte baisse

Crédit : STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des agents contractuels en combinaisons blanches enterrent les corps des morts du Covid-19 à New York

et AFP

publié le 25/04/2020 à 04:45

Dans les dernières 24 heures, les autorités américaines ont enregistré 1.258 décès supplémentaires, soit le bilan le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Au total, l'épidémie de coronavirus a fait 51.017 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels.

Cette baisse ponctuelle appelle toutefois à la prudence, et ne représente aucune tendance : elle devra se répéter dans les prochains jours pour confirmer une véritable amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Jeudi, les États-Unis avaient au contraire enregistré l'un de leur plus lourds bilans journaliers, avec plus de 3.170 morts en une journée.

Par ailleurs, 890.000 cas d'infections au Covid-19 ont été identifiés depuis le début de la pandémie et quelque 96.000 personnes sont déclarées guéries. Ce nombre impressionnant de contaminations détectées par rapport aux autres pays s'explique selon le gouvernement américain notamment par le grand nombre de tests réalisés.

"Il y a un mois (...) 80.000 Américains avaient été testés. Mais depuis ce matin, ils sont 5,1 millions", a déclaré le vice-président Mike Pence lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison Blanche.