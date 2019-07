publié le 09/07/2019 à 07:11

Un jeune homme de 18 ans est mort d'une crise cardiaque samedi 6 juillet alors qu'il travaillait dans un parc ostréicole de la baie de Morlaix. Les algues vertes pourraient être à l'origine de son décès. Leur odeur pestilentielle est toxique. Et elles envahissent les plages bretonnes beaucoup plus tôt que d'habitude.

Ces algues posent un problème sanitaire et écologique. Dans les Côtes-d'Armor, la baie de Saint-Brieuc est particulièrement touchée : 500 hectares sont recouverts. C'est deux fois plus que l'an dernier à cette période. Une situation catastrophique qui provoque la fermeture de nombreuses plages en raison du danger que ces algues vertes constituent pour l'homme car elles dégagent un gaz toxique.

Pour Yves-Marie Le Lay, président de la Sauvegarde du Trégor, la cause du décès du jeune homme en pleine santé ne peut être autre. "Nous avons détecté des traces d'hydrogène sulfuré et plus nous allions vers les bancs de vase, plus les taux étaient importants" déclare-t-il à RTL.

Une autopsie a été demandée par le procureur de Brest. Le résultat devrait dire dans une semaine si les algues vertes sont les coupables de la mort

À retrouver également dans ce journal

Municipales - Journée cruciale dans la bataille de Paris. Le favori Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Hugues Renson devront faire leurs preuves pour espérer décrocher l'investiture du parti présidentiel. Ils seront entendu chacun une heure cet après-midi.

Affaire Vincent Lambert - La fin est proche mais le combat judiciaire continue. Ses parents ont porté plainte contre Vincent Sanchez, le médecin de leurs fils, et contre l'hôpital. Elle est entre les mains du Procureur de la République de Reims.

Tour de France - Julian Alaphilippe est le maillot jaune que la France attendait. Cela faisait cinq ans qu'un français n'avait pas été leader du Tour. Julian a remporté en solitaire la troisième étape à Épernay. Il arrive à la première place du classement général.