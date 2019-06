publié le 22/06/2019 à 21:39

Dans un arrêté daté du 22 juin consulté, le maire d'Hilion dans les Côtes-d'Armor, Mickaël Cosson interdit l'accès à la plage de La Grandville "à toute personne et aux animaux pour une durée indéterminée". Pour justifier sa décision, l'édile invoque "l'impossibilité technique de collecter les algues vertes échouées sur le secteur concerné" et "le risque potentiel en matière de santé publique présenté par les amas d'algues échouées non collectées sur ce secteur".

"C'est un problème de ramassage, un tracteur ne peut pas forcément aller dans des zones rocheuses ou dans la vase et quand les algues arrivent à ces endroits on est souvent en difficulté", a déclaré M. Cosson à l'AFP. "Il est temps, au 21ème siècle, d'employer des moyens différents de ceux de nos grands-parents, à savoir les tracteurs, pour ramasser les algues", a-t-il ajouté, souhaitant voir déployés des moyens "plus efficaces".

Le maire précise que d'autres plages de la ville, telles la plage de l'Hôtellerie et de Fonteneau ont déjà été fermées il y a une semaine, tandis que la plage de baignade de Lermot n'est elle pas concernée. En se décomposant les algues vertes émettent du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz extrêmement toxique à forte dose.