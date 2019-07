Vincent Lambert : ses parents portent plainte pour homicide involontaire

Pierre et Vivianne, les parents de Vincent Lambert

publié le 08/07/2019 à 09:20

Ils dénoncent un assassinat perpétré contre leur fils. Les parents de Vincent Lambert ont déposé plainte vendredi 5 juillet au commissariat de Reims contre le docteur Vincent Sanchez du Centre Hospitalier Universitaire de Reims pour homicide involontaire. L'un des avocats de Pierre et Vivianne Lambert, Maître Jean Paillot, a confirmé l'information à RTL.

C'est un énième rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Les parents accusent Vincent Sanchez de tuer leur fils. Mardi 2 juillet, le docteur avait annoncé engager un nouvel arrêt des traitements, rendu possible le 28 juin par la Cour de cassation. Un protocole médical qui prévoit notamment l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition par sonde du patient, ainsi qu'une "sédation profonde et continue".

Les parents de Vincent Lambert ont vu dans cette décision une "folie". Ils estiment que leur fils est handicapé et doit être placé en établissement spécialisé et multiplient les tentatives pour interrompre le processus.