publié le 14/02/2020 à 07:12

Le nombre de morts liés au Coronavirus, renommé Covid-19, a été porté à près de 1.500 ce vendredi 14 février. Justement, pour éviter la propagation de l'épidémie, une application a été lancée. Elle permet d'évaluer la proximité d'éventuels porteurs du virus.

C'est le premier geste le matin : regarder son téléphone portable. Plusieurs applications en Chine, recensent le nombre de décès, les malades et l'emplacement où ils se trouvent. Dernière trouvaille, les entreprises chinoises, toujours en pointe dans les dernières technologies, ont lancé une application pour savoir si on a été en contact avec une personne infectée.

Une fois enregistré sur le site, on peut ainsi savoir si on a croisé un malade atteint du Coronavirus, où s'il se trouve à proximité. C'est le gouvernement chinois qui a financé cette application qui s'ajoute à toute une batterie d'applications mobiles servant à détecter de potentiels malades. La reconnaissance faciale est également utilisée afin de traquer les voyageurs passés par Wuhan et sa province.

