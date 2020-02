Paris : appel à témoins après l'enlèvement d'un bébé "grand prématuré"

publié le 13/02/2020 à 20:54

La brigade de protection des mineurs a diffusé un appel à témoin ce jeudi 13 février après l'enlèvement d'une enfant dans le Xe arrondissement de Paris.

Indy Victoria Hamidovic, née le 27 janvier 2020, a été enlevée il y a deux jours, le 11 février à 12h30 dans un hôpital du Xe arrondissement. "L'enfant, grand prématuré, est en danger s'il n'est pas pris en charge médicalement le plus rapidement possible", a spécifié la brigade des mineurs.

C'est la mère de l'enfant qui est la principale suspecte de l'enlèvement. "Elle s'est rendue dans différentes pharmacies afin d'y acheter du matériel pour nourrisson", précise l'appel à témoin, et est "susceptible de se trouver en Île-de-France ou dans le nord de la France".

Potentiellement accompagnée d'une femme enceinte, la mère est âgée de 28 ans et est originaire des pays de l'Est. Elle mesure 1 mètre 50, et est de "corpulence mince". Elle a les yeux marrons, les cheveux châtains décolorés mi-longs. L'une de ses incisives est en avant.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de localiser l'enfant et sa mère peut contacter 7j/7 et 24h/24 l'état-major de la police judiciaire de Paris, soit au numéro vert suivant : 0800 00 27 08, soit par e-mail : ppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr

#AppelàTémoins | La préfecture de Police sollicite votre concours dans le cadre de l'enlèvement d'un enfant grand prématuré. Toute personne susceptible d'apporter des éléments peut contacter l'Etat-Major de la Police Judiciaire de Paris. pic.twitter.com/w6LXPJvFjv — Préfecture de Police (@prefpolice) February 13, 2020