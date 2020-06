publié le 03/06/2020 à 06:43

Et si le nouveau coronavirus était en train de disparaître ? Plusieurs voix se multiplient ces derniers jours pour affirmer que l’épidémie est dernière nous et qu’il est temps de baisser la garde. D’autres, au contraire, pointent toujours le risque d’une seconde vague et incitent à rester prudent. Les chiffres sont là. Sur les milliers de tests réalisés chaque jour, à peine 1,5% reviennent positifs.

Le président du syndicat des biologistes François Blanchecotte en est persuadé : le virus est parti. "Nous avons des départements aujourd'hui où il n’y a plus de cas positifs, explique-t-il. Ça veut dire que le virus ne circule plus".

Selon lui, les cas de personnes contaminées au coronavirus en France sont suffisamment disséminés pour qu’il n’y ait pas de risque de contagion. "La distanciation est également un facteur protecteur", ajoute François Blanchecotte.

