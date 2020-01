Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du jeudi 2 janvier

publié le 01/01/2020 à 17:28

Cela fait presque un mois que les agents de la SNCF sont en grève.La circulation sera toujours très perturbée sur l'ensemble du réseau pour la nouvelle année, jeudi 2 janvier. Selon la société ferroviaire, 1 TGV sur 2 circulera en moyenne. Il y aura 3 Transilien sur 10, 5 TER sur 10 et 1 Intercité sur 4.



Tous les TGV, Inoui, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'au 5 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur Oui.sncf et tous les autres canaux de vente, indique la SNCF dans son communiqué.

Elle ajoute que des places sont encore disponibles chaque jour dans les TGV et Intercités et appelle les voyageurs à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications dédiés.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 3 trains sur 5. Axe Atlantique : 3 trains sur 5. Axe Nord : 1 train sur 2. Axe Sud-Est : 3 trains sur 5. Intersecteurs : 2 trains sur 5. Ouigo : 3 trains sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 7 trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 5 trains sur 10.

Bretagne : 5 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.

Grand-Est : 5 trains sur 10.

Hauts-de-France : 3 trains sur 10.

Normandie : 5 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 4 trains sur 10.

Occitanie : 4 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : 5 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 5 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure en dehors de ces périodes. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B - 1 train sur 3 en moyenne et 1 train sur 2 en heure creuse. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 4 en moyenne sur les branches Dourdan, Saint Martin d'Etampes, Massy et Versailles Chantiers. Les autres branches ne sont pas desservies.



RER D - Nord : 1 train sur 4 sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et Paris-Nord-Orry La Ville en heure de pointe et 1 train par heure sur la branche Villiers Le Bel et 1 train toute les deux hures sur Orry La Ville.

Sud : 1 train sur 5 sur les branches Paris Gare de Lyon - Corbeil et Paris Gare de Lyon - Melun, complété par 2 allers retours Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 3 en moyenne sur les branches Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée partiellement en train et complétée par des bus.



Ligne J - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2 sur Paris Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. 1 train sur 3 sur la branche Cergy le Haut.



Ligne N - 1 train sur 4 sur l'ensemble des branches.



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux, Château Thierry, Paris Est-Coulommiers, et Paris Est-Provins. Les axes La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies.



Ligne R - 3 aller-retour Paris – Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min sur toutes les branches, de 4h30 à 01h30.



Tramway 11 - Service normal.