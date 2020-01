publié le 01/01/2020 à 13:55

Un drame en pleine nuit de la Saint-Sylvestre. La préfecture du Bas-Rhin a annoncé la mort d'un homme âgé de 27 ans à Haguenau ce mercredi 1er janvier 2020, après un accident de pétards. Un drame qui s’est déroulé vers 1 heure du matin dans un jardin privé, "hors de tout contexte de violence urbaine", a précisé la préfecture, alors que les mortiers et autres gros pétards sont souvent dirigés contre les forces de l’ordre.

Le jeune homme de 27 ans avait ce pétard en main au moment où il a explosé et ce serait un retard à l'allumage qui aurait provoqué l'accident mortel. Depuis 2013, c'est le quatrième décès par artifice en Alsace.

Certains artifices de ce type peuvent contenir jusqu'à 230 grammes de poudre et les policiers rappellent que cette poudre est la même qui est utilisée dans les armes à feu notamment. "On n'a jamais entendu des explosions aussi nombreuses, intenses et proches des habitations", a souligné un riverain peu de temps après le drame.

Durant la nuit du Nouvel an, les hôpitaux publics de Strasbourg ont accueilli 11 blessés par pétards, dont 3 enfants.

