Les infos de 6h - Coronavirus : semaine marathon pour le passe sanitaire

Le Conseil d'État, dont l'avis est aussi attendu concernant l'étude de la mise en place des prochaines mesures sanitaires, pourrait tiquer sur l'isolement de dix jours des personnes malades. Le texte de loi qui étend l'application du passe sanitaire et impose la vaccination aux soignants est présenté en Conseil des ministres ce lundi 19 juillet. Ce projet de loi doit ensuite être débattu à l'Assemblée dès mercredi, puis au Sénat jeudi. Et alors que l'épidémie repart de plus belle sous la pression du variant Delta, il y a urgence.

Cette quatrième vague bat tous les records avec + 93% de nouvelles contaminations en une semaine chez les 20-29 ans, + 90% chez les 10-19 ans. Le nombre de cas quotidiens augmente ainsi à grande vitesse, avec autour de 8.000 nouveaux malades par jour. La dynamique est très forte, la croissance exponentielle avec un nombre de cas qui double tous les cinq jours.

Les chiffres de départ sont plus bas que lors des derniers épisodes du printemps et de l'automne, mais le rythme s'accélère avec le variant Delta. Dans les Pyrénées-Orientales, la digue a cédé en une semaine. L'incidence est passée de 41 à 258, du jamais vu. La situation est également sur le fil dans le Sud et le Sud-Ouest, là où les vacanciers sont arrivés depuis quelques jours.

Concernant le remplissage des hôpitaux, deux réponses sont possibles. D'abord la plus optimiste : les personnes contaminées sont jeunes et donc moins à risque de développer une forme rare. La seconde, plus inquiétante, concerne les millions de personnes âgées ou avec comorbidités qui ne sont toujours pas vaccinées. Dans les jours qui viennent, les courbes vont donc être suivies de près.

