publié le 05/03/2021 à 06:55

Le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé jeudi 4 mars : le Pas-de-Calais sera confiné dès ce vendredi soir. Un confinement le week-end, au mois jusqu'au début du mois d'avril. La plupart des habitants comprennent la décision, mais ont du mal à l'accepter.

À l'entrée du marais audomarois de Saint-Omer, un groupe de marcheuses est résigné par ces nouvelles restrictions. "On était déjà en confinement à partir de 18 heures et maintenant on est en confinement le week-end", souffle l'une d'entre elles. Une autre retraitée relativise un peu plus : "j'irai marcher autour de chez moi parce qu'on a le droit à un peu de temps. Puis après, comme des vieux, on va boire un bon coup et manger un bon morceau".

Du côté de Dylan et de ses copains lycéens, éviter une dernière sortie avant la rentrée scolaire sera plus difficile, même s'ils sont conscients de la réalité sanitaire. "Nous les jeunes avons besoin de bouger, on va essayer avec des attestations", raconte-t-il. "Les cas de covid augmentent beaucoup donc on est obligé de faire des trucs comme ça, mais ça devient compliqué pour nous".

Dans les rues piétonnes, les commerçants accusent le coup. Dans son salon de beauté, Laurence doit annuler les rendez-vous du week-end. "C'est le jour où il y a le plus de passage. Je pense que c'est plus à Paris que par ici mais bon de toute façon on ne peut rien y changer". Avec Dunkerque non loin de là, la mesure n'est pas surprenante, mais la commerçante appréhende les quatre prochains week-ends.

