Une enquête est en cours à la suite d'une plainte auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) après qu'une Irakienne, contrôlée en septembre alors qu'elle tentait de rallier l'Angleterre, a perdu l'enfant qu'elle attendait, a annoncé mercredi la préfecture du Pas-de-Calais.



"L'IGPN a commencé ses investigations dans le cadre d'une enquête pénale pour une infraction d'omission de porter secours", a détaillé le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville, précisant que la plainte avait été déposée par les parents de l'enfant à naître.

Cette femme faisait partie d'un groupe de 18 Irakiens interceptés par la gendarmerie le 2 septembre sur la plage de Oye-Plage, alors qu'ils étaient "sur le point de tenter la traversée de la Manche pour rallier les côtes britanniques à bord d'une embarcation semi-rigide motorisée de type zodiac", précise la préfecture dans un communiqué.

L'enfant décédé trois jours après sa naissance

Dans sa plainte, la jeune femme explique qu'elle s'apprêtait à embarquer en pleine nuit sur un zodiac pour traverser la Manche lorsque les gendarmes les ont interpellés. Elle est alors enceinte de 8 mois, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. Le groupe est pris en charge par des gendarmes qui les font patienter sur la plage. Vers 4h du matin la jeune femme perd les eaux. Elle aurait tenté à plusieurs reprises, selon ses dires, d'en informer les forces de l'ordre, en vain.

Elle attendra plus de 3 heures et demi avant qu'une autre équipe de gendarmes intervienne et l'amène à l'hôpital. L'enfant né vivant mais souffre d'un manque d'oxygène, il décède trois jours plus tard, la faute à une mauvaise prise en charge, estime la mère de famille.

Du coté de la préfecture on assure qu'à aucun moment, les forces de l'ordre n'ont été prévenues que la jeune femme avait entamé son accouchement. L'IGPN doit désormais faire la lumière sur les circonstances de sa prise en charge.

