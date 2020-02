Éducation : le gouvernement annonce un plan pour faire bouger les écoliers

publié le 03/02/2020 à 12:00

30 minutes d'activité physique par jour, voilà ce que prévoit le gouvernement pour faire bouger les écoliers. À l'occasion de la semaine olympique qui s'ouvre ce lundi 3 février, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et la ministre des sports Roxana Maracineanu ont annoncé un plan pour développer l'activité physique à l'école, accompagnés par Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

C'est dans une interview donnée au Parisien ce dimanche, que les ministres ont expliqué l'importance de faire bouger les élèves. "Il faut être très actif sur les enjeux de l'activité physique. Sa baisse, en particulier à l'adolescence, est un phénomène mondial. D'où l'importance d'adopter des bonnes habitudes dès le plus jeune âge", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

"Nous souhaitons dès maintenant faire un appel aux écoles, à toutes celles qui auront le projet de garantir 30 minutes d'activité physique par jour dans la vie de leurs élèves. Différents outils pédagogiques seront à la disposition des enseignants", a-t-il ajouté. "Dans la lignée des Jeux, on peut s'engager dans une voie où le corps a plus sa place à l'école, comme dans les pays nordiques où on peut apprendre en bougeant", a déclaré Roxana Maracineanu.