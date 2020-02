Coronavirus : pourquoi le patient zéro est-il si difficile à trouver ?

publié le 27/02/2020 à 13:30

En France, un enseignant de Crépy-en-Valois (Oise) est décédé dans la nuit de mardi à mercredi 26 février. Son état de santé n'avait rien d'anormal. Le mystère sur la façon dont lui et un autre homme de sa région ont été contaminés reste entier. Car, contrairement aux autres Français contaminés par le coronavirus, les deux n'avaient ni voyagé dans une zone à risque, ni fréquenté une personne qui en revenait et qui aurait pu être infectée.

La traque du patient zéro se révèle alors essentielle pour comprendre ces contaminations et empêcher la propagation rapide du virus. "C'est un moment décisif parce qu'on parle de diffusion du virus actif dans un pays quand justement on n'est plus capable de retrouver la chaîne de contamination", a expliqué sur franceinfo l'infectiologue Anne-Claude Crémieux.

L'enquête sanitaire reconstitue l'itinéraire de ces deux hommes, leurs emplois du temps. Elle identifie également tous leurs contacts afin de tester les proches. "Une enquête épidémiologique approfondie a été immédiatement mise en oeuvre pour identifier et contacter toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients", a souligné le ministère de la Santé mercredi.

Mais ces investigations prennent du temps et sont délicates. La recherche du patient zéro est d'autant plus difficile qu'elle doit être rapide. Plus la maladie touche un nombre important de personnes, plus le dispositif est difficile à tenir.