Coronavirus : "On peut éviter un nouveau pic épidémique", estime le médecin Axel Kahn

publié le 12/07/2020 à 13:47

"Je suis optimiste". Invité de RTL dimanche 12 juillet, le médecin Axel Kahn ne s'inquiète pas d'une deuxième vague de coronavirus en France. À condition que Françaises et Français respectent les mesures de distanciation physique. Gestes barrières, port du masque : "on peut éviter un nouveau pic épidémique", assure-t-il.

Pour cela il est, avec plusieurs médecins, signataire d'une tribune exigeant le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics clos comme les cinémas ou les théâtres. "On sait que la contamination est avant tout une contamination aérienne", explique-t-il. "D'une part par les gouttelettes de salive quand on postillonne, et d'autre part par les aérosols qu'on libère en respirant."



À l'extérieur, les risques de contamination sont moins importants qu'en intérieur, rappelle-t-il : le virus peut être "brassé par le moindre souffle d'air". C'est pourquoi il ne s'inquiète pas plus que cela des images de la foule amassée à Nice pour le concert de The Avener samedi soir - même s'il estime que "la foule était un peu dense" et que "la sécurité absolue n'a pas été respectée". Pour conclure, il demande aux Françaises et Français de ne pas faire "n'importe quoi" sous peine de perdre tous les bénéfices du confinement. "Un petit effort, soyez sérieux... et joyeux !"