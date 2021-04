publié le 12/04/2021 à 06:55

Alors que la situation reste tendue, elle s'est même dégradée depuis une semaine. Il y a notamment une surveillance renforcée en Lozère et dans le Gard ainsi qu'une vigilance plus élevée dans l'Hérault et le Tarn, les quatre départements les plus touchés pas l'épidémie en Occitanie.

Dans son dernier bulletin, l'Agence régionale de santé fait état d'une légère baisse des hospitalisations mais par contre d'une augmentation des malades en réanimation. Selon les modèles, cette hausse devrait se poursuivre dans les deux semaines à venir. Cela dit, il y a encore un peu de marge comme le prouve l'accueil d'une cinquantaine de malades en provenance de la région PACA.

Enfin et c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Une sonnette d'alarme est tirée au CHU de Toulouse au niveau des jeunes. Les cas de détresse psychologique augmentent et en particulier les troubles de conduite alimentaire.

À écouter également dans ce journal

Haïti - Cinq prêtres et deux religieuses catholiques ont été enlevés dans la matinée à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince. L’une des sœurs et l’un des prêtres sont français.

Coronavirus - Un mois après le feu vert de la Haute Autorité de santé, les autotests nasaux arrivent en pharmacie ce lundi. Dans un premier temps, ils coûteront 6 euros.

Royaume-Uni - Le Premier ministre Boris Johnson donne son feu vert à l'ouverture des terrasses, mais interdit toujours à ses concitoyens de voyager à l'étranger.