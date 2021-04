publié le 12/04/2021 à 05:56

Deux religieux français ont été enlevés à Haïti dimanche 11 avril. Ils font partie d'un groupe de sept ecclésiastiques pris en otage à Port-au-Prince. Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon.

Pierre Godson, rédacteur en chef de la radio locale Alter Press, remonte le fil des événements : "Les religieux se rendaient à l'installation d'un nouveau prêtre dans la région de Croix-des-Bouquets près de Port-au-Prince. Un gang s'y est installé depuis quelques temps, donc ils ont pris les religieux en otage".

Lorsque la radio locale a contacté la société du père Saint Jacques, elle a confié que pour l'heure, elle n'avait toujours pas de nouvelle du groupe de religieux enlevé. Pour le moment, personne ne répond au téléphone. Pour Pierre Godson, "cette vague d'enlèvement à laquelle on assiste depuis près de deux ans maintenant, se déroule toujours contre une rançon".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus : A partir de ce lundi en France, la vaccination aux personnes âgées de 55 ans et plus est ouverte. Les autotests sont disponibles dans les phamarcies.

Epidémie : Le cap des 100.000 morts du Covid-19 approche en France. 5.800 patients sont encore en réanimation ce matin.

Vaccination : Dès mercredi, le délai entre la première et deuxième injection sera espacée de six semaines, au lieu de quatre semaines, pour les vaccins ARN. C'est-à-dire les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna.