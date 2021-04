Taïwan : des dizaines de morts lors du déraillement d'un train

et AFP

publié le 02/04/2021 à 16:33

Il s'agit du pire accident ferroviaire de l'île depuis des décennies. À Taïwan ce vendredi 2 avril, un train a déraillé à l'intérieur d'un tunnel à l'est de l'Île, causant la mort de dizaines de personnes. L'Agence nationale de lutte contre les incendies a fait état d'au moins 49 morts et de 66 personnes transportées à l'hôpital. Selon les autorités contactées par l'AFP, l'accident aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel près de la ville de Hualien.

"C'est notre première conclusion et nous tentons de clarifier la cause de l'incident", a déclaré aux journalistes Tsai Ding-hsien, responsable de la police du comté de Hualien. Des photos prises sur place par des médias montrent l'arrière d'un camion à plateau jaune couché sur le côté, à proximité du train. D'autres images publiées par le site internet du journal UDN montrent l'avant du train, à l'intérieur du tunnel, qui n'est plus qu'un amas de tôles.

L'avant du train, enfoncé dans le tunnel Crédit : Handout / TAIWAN RED CROSS / AFP

Les sauveteurs ont travaillé pendant des heures pour atteindre les personnes emprisonnées dans le tunnel, utilisant des scies pour les sortir à travers des tôles déformées. En milieu d'après-midi, plus personne ne se trouvait dans les wagons, mais les secouristes restaient sur place, selon des journalistes de l'AFP.

L'arrière du train relativement épargné

Ce train, qui transportait environ 350 passagers et comportait huit wagons, reliait Taipei à la ville de Taitung, située au sud-est de l'île. Les personnes qui avaient pris place à l'arrière du train semblent avoir été relativement épargnées. "J'ai eu l'impression qu'il y a eu une soudaine et violente secousse et je suis tombée. Nous avons brisé la fenêtre pour grimper sur le toit du train afin de sortir", a témoigné une femme à la télévision locale.

La ligne de chemin de fer orientale de Taïwan est une attraction touristique très prisée, située le long du littoral, une région magnifique. Elle emprunte de multiples tunnels et ponts, et serpente à travers des montagnes imposantes et des gorges très profondes avant de descendre la vallée de Huadong.

L'accident s'est produit au premier jour de la fête annuelle du nettoyage des tombes, un long week-end férié au cours duquel les routes et les voies ferrées de Taïwan sont généralement bondées.