États-Unis : Joe Biden signe le retour du pays dans les Accords de Paris

publié le 21/01/2021 à 20:47

C'est l'un des tous premiers décrets signés de la main du président Joe Biden. Quelques heures après avoir prêté serment, le 46e président des États-Unis s'est immédiatement mis au travail en ciblant quelques mesures clés de son programmes. Parmi elles, un retour symbolique des États-Unis dans les accords de Paris qui marque la fin de l'ère Trump et qu'Emmanuel Macron n'a pas manqué de rapidement saluer. En dehors des enjeux climatiques, cette décision est également politique et économique.

Joe Biden n'a pas les mains liées par les groupes pétroliers qui financent en majorité les Républicains. Et alors que l'industrie pétrolière est en chute, les énergies renouvelables progressent, le solaire et l'éolien ont le vent en poupe. La voiture électrique n'est d'ailleurs plus vue comme un objet étrange dans le pays avec la montée en puissance de Tesla et de son patron Elon Musk.

Les grands chantiers environnementaux ont également un intérêt politique. Joe Biden veut en faire un axe principal de ses grands travaux avec 2.000 milliards de dollars en 4 ans.

Si les États-Unis montrent l'exemple, cela devrait faciliter la cohérence d'une politique mondiale, un geste important pour la planète.