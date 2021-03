Coronavirus : "Les prévisions restent très pessimistes", alerte un médecin

publié le 29/03/2021 à 08:05

Le chiffre interpelle : près de 4.900 patients sont actuellement en réanimation. Le pic de la deuxième vague est quasiment atteint et pourrait même être dépassé dans les heures à venir. Dans ce contexte, une alarme, celle d'une quarantaine de réanimateurs et urgentistes des hôpitaux de Paris. "Nous allons devoir faire un tri des malades", ont-ils alerté dans une tribune publiée dans le JDD, dimanche 28 mars.

"Il n'y a jamais de certitudes dans ce domaine là (...), mais les prévisions restent très pessimistes", précise Alain Cariou, l'un des signataires du texte. Selon ce professeur de réanimation et directeur médical de crise du groupe hospitalier Cochin, "si la perspective se poursuit, il arrivera un stade où on ne pourra plus offrir à tous les patients le meilleur niveau de soin, tel que nous avons l'habitude de le faire".

"On a déjà commencé une certaine forme de tri ces dernières semaines, puisqu'on commence à déprogrammer des interventions chirurgicales qui sont pourtant nécessaires", poursuit-il. Dans leur tribune, les signataires évoquent une "médecine de catastrophe", pire que lors des attentats. "Les mots sont forts, mais les mots sont là pour correspondre à la réalité", estime Alain Cariou. Cependant, le médecin l'affirme : "on sera sur le pont, on s'organise, on fera face".