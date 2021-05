publié le 12/05/2021 à 05:45

Tandis que la vaccination continue de s'élargir à de nouveaux publics, le gouvernement prévient : il va falloir adapter le calendrier de ses vacances, en fonction de ses rendez-vous vaccinaux.

Certes, il y aura des doses supplémentaires sur les lieux touristiques, néanmoins la règle est de recevoir sa deuxième dose dans le même centre où l'on a reçu la première, sinon il y a risque de désorganisation prévient le ministère de la Santé, qui insiste sur la difficulté d'anticiper le nombre de doses supplémentaires à envoyer dans un département donné.

Il peut toutefois y avoir des exceptions si l'on est loin de chez soi, si l'on n'a pas pu modifier ses vacances ou si l'on s'aperçoit qu'on va dépasser le délai entre les deux injections : six semaines maximum pour Pfizer et Moderna, 12 semaines pour l'AstraZeneca. Alors, il sera possible de se faire vacciner sur son lieu de villégiature.

Une case spéciale est à cocher, intitulée "Je prends rendez-vous uniquement pour la deuxième dose", mais il faudra bien penser à annuler son créneau, prévu automatiquement lorsque l'on s'est présenté à la première injection.

À écouter également dans ce journal :

Meurtre d'Arthur Noyer - Nordahl Lelandais a été reconnu coupable du meurtre du jeune militaire de 23 ans. La cour d'assises de Savoie l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sureté des deux tiers.

Coronavirus - Après une réécriture de l'article premier, le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire a été adopté en première lecture dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée.

Israël - Le Hamas a envoyé une pluie de roquettes sur Israël ces dernières heures : plus de 200. Le Jihad islamique en a envoyé pour sa part plus d'une centaine. Cinq personnes sont décédées. En représailles, Israël muscle les raids aériens sur la bande de Gaza : 35 morts dont 12 enfants, d'après le Hamas.