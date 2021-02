publié le 22/02/2021 à 14:41

En rugby, désormais, 13 joueurs du XV de France ont été testés positifs à la Covid-19. Le résultat des nouveaux tests est tombé ce matin. Cinq cas supplémentaires et un match contre l'Ecosse dimanche de plus en plus incertain.

Même si le XV de France poursuit sa préparation tant que la rencontre est officiellement maintenue, la progression du virus au sein du groupe n'est sûrement pas finie. Les cinq nouveaux cas annoncés ce lundi comprennent l'arrière Brice Dullin et le capitaine Charles Ollivon. Cela fait cinq jours consécutifs qu'au moins un cas de Covid-19 est signalé dans le groupe.

Autre paramètre inquiétant : les joueurs testés négatifs après la victoire contre l'Irlande, ont été autorisés à passer quatre jours en famille. Une menace extérieure pèse donc au-delà d'un cluster à Marcoussis. Aucun nouvel entraînement collectif n'est prévu avant mercredi et des tests PCR seront réalisés tous les jours.

Même si la France présente un groupe de 23 joueurs négatifs, le comité d'organisation du Tournoi des VI Nations peut évoquer des risques démesurés avec les cas contacts. Les Ecossais pourraient de leur côté refuser de se déplacer en raison de la situation sanitaire. Une défaite sur tapis vert n'est pas à exclure, mais un report semble plus probable. La date du samedi 6 mars, avant le déplacement en Angleterre le 13 mars, est même évoquée.

À écouter également dans ce journal

Alpes-Maritimes - Le préfet a annoncé ce lundi 22 février un confinement partiel pour le département. Les habitants du littoral ne pourront donc pas sortir sans dérogation entre le vendredi soir et le lundi matin lors des deux prochains week-ends.

Lyon - Les agriculteurs protestent à Lyon contre le menu unique sans viande mis en place par la municipalité écologiste. Les éleveurs ne croient pas en cette mesure temporaire et dénoncent un changement inadmissible. Ils seront reçus à la mairie dans l'après-midi.

Malcolm X - Cinquante-six ans après l'assassinat de Malcolm X, un nouveau témoignage va peut-être relancer l'enquête. L'activiste afro-américain avait été abattu le 21 février 1965 à l'âge de 39 ans par trois tireurs. Trois de ses six filles ont demandé la réouverture de l'enquête.