Chevaux mutilés : deux suspects recherchés en Côte-d'Or

publié le 06/09/2020 à 14:26

Dans la nuit de samedi à dimanche 6 septembre, la gendarmerie a dû déployer un important dispositif en Côte-d'Or. Celui-ci a été mis en place à la suite d'un signalement de la part d'un propriétaire de chevaux qui a rapporté une intrusion dans son pré où un cheval a été blessé.



D’après des sources concordantes, "le propriétaire a aperçu des lampes dans son pré" vers 2 heures du matin, à Losne. Il a ensuite prévenu les forces de l'ordre : 40 hommes ont été mobilisés, secondés par un hélicoptère et une équipe cynophile, indique la gendarmerie de Côte-d'Or.



"Un cheval a été blessé au niveau du flanc. Une blessure pas très profonde selon l'examen vétérinaire", d'après le parquet de Dijon. Les gendarmes ont précisé que deux hommes étaient "recherchés". Les forces de l’ordre ont déployé un dispositif de contrôle routier avec les départements voisins. La brigade de recherches de Beaune, la section de recherches de Dijon et le commandement régional se sont rendus sur les lieux des faits rapportés.

Une multiplication des cas en France

Des actes de cruauté et de mutilation sur des chevaux se sont multipliés sur tout le territoire français, renforçant les mesures de surveillance de la part des autorités. Un sujet sensible qui a entraîné la mise en place de consignes pour les propriétaires d'équidés. Ces derniers sont encouragés à "appeler les forces de l'ordre et de ne pas intervenir eux-mêmes", rappellent les gendarmes.



Des premiers cas dans le Val-d'Oise, en région parisienne, ont été recensés samedi 5 septembre. Deux juments ont survécu à leurs blessures : l’une présentait une coupure à la vulve et l'autre une coupure de 30 centimètres sur le flanc. Elles étaient parquées dans le même pré à Grisy-les-Plâtres, une petite commune rurale du Vexin.



En Isère, les autorités ont enregistré un premier cas de mutilation à Bonnefamille le 30 août dernier. Une ponette avait été blessée sous l'oreille gauche et présentait une coupure de 20 centimètres. Elle était également blessée par deux autres coupures au postérieur.