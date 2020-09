publié le 05/09/2020 à 06:53

Les mutilations de chevaux se multiplient sur le territoire français, mais les autorités n’ont pour l’heure pas de suspect principal dans cette affaire. Une enquête pour "actes de cruauté envers les animaux" a été ouverte par le parquet de Limoges après la découverte du cadavre d'une jument en Haute-Vienne.

Dans le Morbihan, la vigilance a été réclamée par les autorités auprès des propriétaires d'équidés alors qu'un large dispositif de recherches a été déployé pour retrouver les coupables.



La gendarmerie départementale met à disposition tous les moyens : des enquêteurs dédiés sont en liaison permanente avec les autres régions. "On va balayer toutes les hypothèses de travail : on engage beaucoup de moyens sur la police technique et scientifique", explique le colonel Pascal Esteve qui commande le groupement.

Des unités territoriales sont engagées jour et nuit alors que des dispositifs "exceptionnels" sont utilisés comme les drones. "On engagera aussi un hélicoptère de nuit, pour surveiller les pâtures. On demande aux propriétaires de nous signaler tous les mouvements suspects", ajoute le colonel. Il précise qu’il s'agit de rechercher l’auteur de ces terribles exactions, "comme on peut le faire pour les crimes de sang".

Ces mutilations restent un grand mystère : défi macabre ou rite satanique, toutes les hypothèses sont étudiées. "Nous traquons ces voyous de grands chemins qui font des exactions abominables. Nous les aurons, qu’ils en soient persuadés", a prévenu Patrice Faure, le préfet du Morbihan.

