Le gardien russe Matvei Safonov et ses partenaires à Saint-Pétersbourg le 16 juin 2021

Il faudra attendre encore un peu pour connaître le premier qualifié pour les 8es de finale de cet Euro, qui sera peut-être l'Italie en soirée, mercredi 16 juin, en cas de succès face à la Suisse à Rome. Pour sa première participation à une phase finale de championnat d'Europe, la Finlande avait l'occasion de s'offrir un second bonheur immense avec une victoire sur la Russie. Mais sur sa pelouse de Saint-Pétersbourg, le pays hôte du dernier Mondial s'est imposé (1-0).

L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Mirantchouk, dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2). L'attaquant de l'Atalanta Bergame s'est appuyé sur Dziouba avant d'enrouler du pied gauche pour trouver la lucarne gauche de Hradecky. Ce court mais précieux succès permet à la Russie de se relancer dans la course à la qualification après un revers initial 3-0 face à la Belgique.

Dans ce groupe B, les Belges, les Russes et les Finlandais comptent 3 points, le Danemark 0. Jeudi 17 juin (18h), la Belgique pourra valider sa place en 8es en cas de succès sur des Danois toujours marqués par le malaise de Cristian Eriksen mais décidé à rebondir après leur revers face à la Finlande dans des conditions délicates. Lors de la dernière journée, les Russes se frotteront aux Danois, les Belges aux Finlandais.

Ouverture du score finlandaise annulée par la VAR

La "Sbornaïa" a tout de même frôlé le KO dès la 3e minute avec l'ouverture du score de Joel Pohjangalo. Mais une minute de célébration finlandaise plus tard, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) signalait le hors-jeu, minime, de l'attaquant de l'Union Berlin. Les coéquipiers du Monégasque Aleksandr Golovin ont eu une seconde chance, et cette fois, ils ont tenu bon, encouragés par le bruyant soutien de leurs supporters.

Le but d'Alekseï Mirantchouk a récompensé la domination d'une équipe revigorée qui n'était pas loin d'en marquer un deuxième en seconde période. Mais le sélectionneur Stanislav Cherchesov peut se satisfaire de l'essentiel : avec un succès lundi prochain contre le Danemark à Copenhague, son équipe disputera les 8es de finale.

La Finlande pourra nourrir quelques regrets. Les hommes de Markku Kanerva ont été dangereux en première période (14e, 20e, 28e) puis par Teemu Pukki (53e) au retour des vestiaires. La rencontre, emballée, aurait pu basculer du côté des Finlandais, mais c'est la Russie qui y a cru le plus fort.

Cherchesov change de gardien

Cherchesov a obtenu les effets qu'il souhaitait en appliquant sa méthode choc : décision rare, il a changé de gardien titulaire, laissant sur le banc Anton Shunin, pour lancer le jeune Matvey Safonov (22 ans), qui ne comptait qu'un bout de match de préparation jusque-là. Pourtant, le but de Pohjangalo annulé pour hors-jeu a fait planer un air de déjà-vu dans le stade Krestovski, puisque l'action est partie d'une erreur de relance de la défense, déjà friable contre la Belgique.

Magomed Ozdoev (10e) et Vyacheslav Karavayev (37e) n'ont pas été loin de concrétiser leurs bonnes intentions. Au retour des vestiaires, Golovin (52e) et Daler Kuzyaev (72e) ont eu les meilleures occasions, mais le Monégasque ne cadrait pas sa frappe, alors que le second trouvait le gardien Lukas Hradecky.

Le point sur le groupe B :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Belgique 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Russie 3 2 1 0 1 1 3 -2

3. Finlande 3 2 1 0 1 1 1 0

4. Danemark 0 1 0 0 1 0 1 -1