publié le 01/01/2021

Dès samedi 2 janvier, les régions de l'Est, les plus touchées par l'épidémie de coronavirus actuellement, passeront sous un régime de couvre-feu élargi. Si dans le reste du pays, il n'est toujours pas possible de sortir de chez soi à partir de 20 heures, les habitants de quinze département devront être rentrés à 18 heures. Sont concernés les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Lors du conseil de défense qui s'est tenu mardi 29 décembre, le gouvernement avait fixé le critère déterminant le passage à un couvre-feu avancé : un taux d'incidence de 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants par semaine. Vingt départements étaient alors concernés, mais depuis la situation sanitaire s'est améliorée dans cinq d'entre eux, leur permettant d'échapper à cette mesure. Il s'agit de l'Aube, l'Yonne, le Haut-Rhin, l'Allier et l'Ardèche.

La situation pourrait encore évoluer et sera de nouveau examinée lors du prochain conseil de défense. Il est pour l'heure impossible d'évaluer l'impact des fêtes de fin d'année sur la propagation du virus. Si quelques départements dépassent à leur tour le seuil des 200 nouveaux cas par semaine, le couvre-feu à 18 heures y sera appliqué. Cependant, si la situation se dégrade dans la majorité du pays, l'horaire sera appliqué dans toute la France, a expliqué le ministère de la Santé.

