publié le 26/08/2020 à 12:02

Ce dimanche 23 août, la police américaine a tiré à plusieurs reprises dans le dos d'un homme noir, non armé et non menaçant. Il avait tenté, semble-t-il, de s'interposer dans une bagarre. Il est aujourd'hui paralysé jusqu'à la taille. Deux personnes ont été tuées et une blessée à Kenosha, la ville du drame, lors de manifestations contre le racisme, rapporte des médias américains.

"Les tirs ont entraîné la mort de deux personnes et une troisième personne a été hospitalisée pour des blessures graves mais qui ne mettent pas sa vie en danger", a annoncé la police de Kenosha sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des personnes courant dans les rues de Kenosha (Wisconsin) où l'on entend plusieurs coups de feu retentir. On peut voir des hommes au sol qui semblent blessés.

Un journaliste de l'AFP, présent sur les lieux, a constaté qu'au moins un petit groupe d'hommes, essentiellement blancs et lourdement armés, patrouillait dans la ville dans la nuit de mardi à mercredi, affirmant vouloir assurer le protection des biens. Selon le New York Times, la police cherche à savoir si la fusillade de mardi soir "découle d'un conflit entre des milices autoproclamées qui gardaient une station-service et des manifestants".

Groupes de manifestants et policiers s'étaient affrontés plutôt. Les premiers avaient attaqué les seconds avec des feux d'artifice. Les forces de l'ordre ont alors riposté avec des balles en caoutchouc.

L'une des vidéos, réalisée par le photographe Alex Lourie et dont l'authenticité a été établie par l'AFP, montre un homme assis sur le sol, saignant abondamment d'une blessure au bras, alors que des véhicules des forces de l'ordre s'approchent de lui en demandant aux autres personnes présentes de "reculer".

Les policiers aident l'homme blessé à se remettre debout.

Une autre vidéo montre un homme, qui semble porter un fusil, tomber au sol. On entend alors plusieurs coups de feu alors que des gens s'enfuient en courant.

La présence policière était faible dans la ville mardi soir, sauf autour du palais de justice, a constaté l'AFP.

LARPing protesters attack man suspected of shooting other protester moments earlier as he’s fleeing the scene, and...what a surprise...they all get shot too. #Kenosha. pic.twitter.com/lZGEDjSVtu — Mark Dice (@MarkDice) August 26, 2020