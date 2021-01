et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/01/2021 à 17:25

L'objectif des autorités est-il trop ambitieux ? Un million de tests PCR et antigéniques sont "prêts" à être utilisés à destination des personnels, des lycéens et des collégiens, selon le ministère, qui souhaite réaliser "une montée en puissance dès début janvier". La dynamique est plus contrastée dans les faits. À ce jour, seuls 10.000 tests ont été réalisés sur la base du volontariat dans des lycées dans une dizaine d'académies depuis la fin novembre.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 10 janvier, Jean-Michel Blanquer

annonce qu'au mois de janvier l'objectif d'"un million de tests" en milieu scolaire reste à l'ordre du jour. "Cela se renouvellera aussi pour le mois de février", ajoute-t-il.

"Les lycées et les collèges sont testés, chaque fois que nous voyons plus de trois cas (...) Ces tests se font sur la base du volontariat. L'expérience nous a montré que tout le monde n'était pas volontaire dans ce genre de situation", indique le ministre de l'Éducation.